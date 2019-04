Brandis

Der ehemalige Brandiser Ratskellers am Markt soll, wie mehrfach berichtet, zur Gemeinbedarfseinrichtung mit Veranstaltungssaal und Vereinräumen umgebaut werden.

Auch die Stadtbibliothek, seit Jahren in Containern neben dem Gymnasium in der Bahnhofsstraße untergebracht, soll dann hier neue Räumlichkeiten bekommen. Unter dem Thema „Stadtbibliothek Brandis im städtischen Raum“ ist die Stadt mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig (HTWK) jetzt eine Forschungskooperation eingegangen, informiert Bürgermeister Arno Jesse ( SPD).

Bis Juli werden Studenten der HTWK in verschiedenen Projektgruppen Konzepte erarbeiten. Dazu gehören einerseits Ideen für die architektonische Ausgestaltung der Räume im Erdgeschoss, die den modernen Ansprüchen einer Bibliothek entsprechen, sich aber in die besonderen Rahmenbedingungen in dem denkmalgeschützten Gebäude einfügen sollen.

Anforderungen einer Bibliothek in Brandis

Andererseits soll die Fragestellung nach den Anforderungen und Bedarfen einer Bibliothek in der heutigen Zeit in einer Kleinstadt wie Brandis beantwortet werden. Dafür unterbreiten die Studenten Vorschläge.

Das fächerübergreifende Forschungsprojekt wird von wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräften realisiert. Diese werden betreut durch Professorin Andrea Nikolaizig, Studiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft, und Architektur-Professor Ronald Scherzer-Heidenberger.

Ziel ist es, die Ergebnisse im Juli in der HTWK zu präsentieren. „Die Brandiser Bevölkerung wird im Oktober in einem Bürgerworkshop über die Ergebnisse diskutieren können“, so Jesse. Der Termin sowie der Veranstaltungsort werden zu gegebener Zeit bekannt gemacht.

Von Ines Alekowa