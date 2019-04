Wermsdorf

Am Alkohol genippt haben wohl schon die meisten Achtklässler und von Drogen öfter schon gehört. Wie riskant ein missbräuchlicher Konsum sein kann, wie schwer es ist, sich aus einer Abhängigkeit zu befreien und welche Hilfen es dabei gibt, darüber informierten sich jetzt Schüler der „Oberschule im Lossatal“ aus Falkenhain.

Ausflug in die Praxis

Die Jugendlichen hatten sich bereits im Rahmen des Unterrichts mit den Gefahren durch Suchtmittel und Wegen aus der Krise beschäftigt, jetzt folgte der Ausflug in die Praxis: Gisela Zaspel stellte den Schülern die Behandlung von Suchtpatienten im Fachkrankenhaus Hubertusburg in Wermsdorf vor. Sie ist Krankenschwester auf der Suchtstation der psychiatrischen Abteilung, die wiederholt Informations- und Präventionsveranstaltungen anbietet. „Uns ist es wichtig, über die Angebote und Möglichkeiten in der Therapie im Fachkrankenhaus zu informieren. Dazu finden hier auch regelmäßig Gesundheitstage zu verschiedenen Themen statt“, erklärt Annett Prager vom Klinikum St. Georg, zu dem auch das Wermsdorfer Krankenhaus gehört. Ein Teil davon seien die speziell für Jugendliche organisierten Informationstage, bei denen man vor allem auf Aufklärung setze.

Betroffener berichtet von seiner Sucht

Darum ging es jetzt auch beim Besuch der Schüler aus Falkenhain. „Ich stelle unsere Arbeit vor, wir besuchen die Station und außerdem wird ein Betroffener selbst den Jugendlichen von seiner Sucht berichten“, kündigte Gisela Zaspel an. Auf der Suchtstation werden Frauen und Männer zur Entgiftung aufgenommen, erst im Anschluss daran ist eine Rehabilitation möglich. Obwohl mitunter erst der Druck von Familie, Freunden oder Arbeitgeber dazu führe, dass Betroffene diesen Schritt machen, sei die eigene Freiwilligkeit eine wichtige Voraussetzung, betonte die Krankenschwester. „ Sucht ist auch eine Kopfsache, wer sich davon befreien will, muss das wollen.“ Mancher nehme mehrfach Anlauf, um trocken oder clean zu werden – dann sei es an den Mitarbeitern im Krankenhaus, jeden Neuanfang nach Kräften zu unterstützen.

Meist werde zu Alkohol, Medikamenten und Drogen gegriffen, um Probleme zu verdrängen. Gisela Zaspel ermunterte die Schüler daher, bei Problemen mit anderen im Gespräch zu bleiben, nach Wegen ohne Suchtmittel zu suchen und um Unterstützung zu bitten.

Von Jana Brechlin