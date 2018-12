Wurzen

Vom Trubel vor der Tür bekommt Karin Richter nichts mit. Früh am Morgen schmiert sie in ihrem kleinen Einkaufsmarkt auf dem Gelände des Wurzener Krankenhauses wie immer belegte Brötchen, setzt Kaffee an und legt eine Handvoll Bockwürste ins heiße Wasser. Doch dieser Tag ist anders. Es ist ihr letzter im Geschäft – nach 37 Jahren.

Und draußen im Halbdunkeln sammelt sich gerade eine Gruppe Männer in Arbeitskluft. Als alle da sind, treten sie ein und füllen im Nu den Verkaufsraum mit den bereits leeren Regalen.

Ein Dankeschön von den Stammkunden

Die 63-Jährige kann ihre Freude nicht verbergen. „Meine lieben Stammkunden“, sagt sie wenig später mit Wehmut in der Stimme. „Ohne sie hätte ich schon ein Jahr vorher aufgehört.“ Mit „ohne sie“ meint Karin Richter die Mitarbeiter der Dachdecker Hoffmann GmbH aus Thallwitz. Seit gut sechs Jahren gehört die allmorgendliche Frühstückspause auf dem Klinikgelände in der Kutusowstraße zum Ritual der Kollegen, erzählt Firmenchef Dirk Hoffmann. „Und dafür, dass stets frischer Kaffee und belegte Brötchen bereitstanden, wollen wir uns heute bedanken.“

Karin Richter revanchiert sich mit einem Geschenk

Natürlich will Richter inmitten der starken Männern nicht schwach werden und wirbelt gleich wieder hinter der Theke, um die Wünsche der hungrigen Handwerker zu erfüllen. Dann schiebt sie einen Kasten Bier, ein Päckchen Kümmerling und oben drauf einen Sächsischer Weihnachtsstollen hervor – „für euch“. Nun sind die Jungs gerührt und verabschieden sich nach und nach von Karin Richter.

„Wo wir dann die Bockwurst holen, wissen wir noch nicht“, sagt Dirk Hoffmann, der in fünfter Generation den 1880 gegründeten Handwerksbetrieb führt. „So etwas Schönes lässt sich das Krankenhaus nicht einfallen“, trauert Richter ihren dankbaren Kunden hinterher. Auch andere versüßten schon ihren Abschied. „Zu Hause steht ein Blumenmeer.“

Arbeitsalltag über zwölf Stunden

Was nach ihrem Weggang mit dem kleinen und beliebten Markt passiert, weiß sie nicht: „Ich habe gehört ein Lager.“ Und das, obwohl es hier seit 1961 die Möglichkeit zum Einkaufen für Mitarbeiter und Patienten gab. Von 1981 an wurden sie von Richter bedient, die sich nach der Wende selbstständig machte und sogar drei Lehrlinge ausbildete.

Tagein tagaus stand sie zwölf Stunden im Geschäft, öffnete ihren „Tante-Emma-Laden“ zudem sonntags von 12 bis 16 Uhr. Früh halb Fünf begann Richters Arbeitstag. Sie holte frisches Obst aus Radefeld, belegte gut 100 Brötchenhälften und organisierte Waren, um die manchmal der eine oder andere Kunde bat. Ihre Bockwurst, erzählt sie voller Stolz, sei übrigens legendär.

Rückzug wegen gesundheitlicher Probleme

„Ohne die Hilfe meines Mannes Lothar hätte ich den Job nie und nimmer geschafft.“ Jetzt aber zwingen vor allem gesundheitliche Probleme zum Rückzug. „Der Schritt ist mir nach 37 Jahren wirklich schwer gefallen.“

Die Hände in den Schoss legen, will die ehemalige HO-Verkäuferin allerdings nicht und in Zukunft ihrem Mann zur Seite stehen, der einen Imbiss in der Stadtsporthalle betreibt.

Von Kai-Uwe Brandt