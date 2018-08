Borsdorf/Panitzsch

Als „abenteuerlich“ bezeichnet der Borsdorfer Bauamtsleiter Marcus Planert den Zustand der durch den Ortsteil Panitzsch führenden Tauchaer Straße. Dem soll nun zumindest innerörtlich abgeholfen werden. Der Borsdorfer Gemeinderat hat jetzt einstimmig den Ausbau dieses rund 500 Meter langen Abschnittes zwischen Sommerfelder- und Kriekauer Straße beschlossen. Dieser soll 2019/20 realisiert werden.

In der kommunalen Straße, die erst jenseits der B 6 zur Staatsstraße wird, ist die Fahrbahn nicht nur uneben, sondern auch zu schmal „und der Verkehrsbedeutung der Straße in keiner Weise angemessen“, sagt Planert. „Wenn hier zwei LKW einander begegnen, muss einer unweigerlich in den Randbereich ausweichen. Da es weder Geh- noch Radweg gibt, kann das für Fußgänger und Radfahrer schon mal gefährlich werden.“ Außerdem fehle eine geregelte Entwässerung.

Weg für Fußgänger und Radfahrer

Geplant ist deshalb, die Straße innerorts neu auszubauen und dabei die Fahrbahn zu verbreitern. Einseitig, zum Ort zu, soll ein Fußweg angelegt werden, der auch von Radfahrern genutzt werden kann. Die Medienträger sind angefragt, ob sie sich in die Baumaßnahme einbringen wollen. „Aus unserer Sicht gibt es schon Handlungsbedarf“, sagt Planert, Ergebnisse lägen aber noch nicht vor. Als gesichert gelte, dass der Abwasserzweckverband (AVZ) Parthe, wo es notwendig ist, mitbaue.

Auch die außerörtlichen Abschnitte, in Richtung B 6 wie in Richtung Plösitz, seien in der weiteren Planung durchaus vorgesehen, sagt Planert. „Aber aus finanziellen Gründen konzentrieren wir uns zunächst auf den innerörtlichen Abschnitt, der hat die höchste Priorität im Sinne der Anlieger.“

Planungen beginnen in diesem Jahr

Noch in diesem Jahr soll mit der Planung begonnen werden. Aktuell bemüht sich die Gemeinde um den Erwerb des für die Straßenverbreiterung notwendigen Grund und Bodens. In der Verwaltung rechnet man mit Kosten für Grunderwerb, Planung und Bau von rund 1,248 Millionen Euro. Der Bau eines Abwasserkanals ist darin noch nicht enthalten. „Nach der Richtlinie für die Förderung von Straßen- und Brückenbauvorhaben ist von einer Zuwendung in Höhe von 945000 Euro auszugehen“, informierte Bürgermeister Ludwig Martin (CDU) im Gemeinderat. „Wir haben das Vorhaben schon lange vor uns hergeschoben“, erinnerte Martin. 15 Jahre, schätzt sein Bauamtsleiter. Aber die Erweiterung von Kindertagesstätten oder auch der Zweifeldhalle seien wichtiger gewesen. Inzwischen seien die Baukosten explodiert, konstatierte der Rathauschef. Ursprünglich lag die Schätzung bei 600 000 Euro. „Das sind Summen, die von einer Kommune eigentlich kaum gestemmt werden können“, sagte er. „Wir sind kaum in der Lage zu reparieren, geschweige denn, etwas Neues zu bauen.“

Von Ines Alekowa