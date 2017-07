Bald soll Schluss sein mit Kopfsteinpflaster, Schlaglöchern, Bodenwellen – die Stadt Brandis will den grundhaften Ausbau der Bahnhofstraße (II. Bauabschnitt) sowie der Straße Am Bahnhof in Angriff nehmen. Im Technischen Ausschuss stellte das Leipziger Ingenieurbüro Conrad Schlegel den Entwurf vor.