Brandis

Rund 4200 Haushalte in Brandis, Polenz, Beucha und Waldsteinberg können ab Mitte Dezember 2018 schneller im Internet surfen, informiert die Deutsche Telekom AG. „Im neuen Netz sind Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich“, sagt Pressesprecher Georg von Wagner. „Das gilt auch für Musik- und Video-Streaming oder das Speichern in der Cloud.“ Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt laut Telekom auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde (MBit/s) und beim Hochladen auf bis zu 40 MBit/s. Das Unternehmen hat dafür in Brandis und seinen Ortsteilen rund 17 Kilometer Glasfaser verlegt. Außerdem hat es 24 Verteiler neu aufgestellt oder mit moderner Technik aufgerüstet.

Minivermittler und Glasfaserkabel in Brandis verlegt

Und so kommt das schnelle Netz ins Haus: Zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler am Straßenrand verlegt die Telekom Glasfaserkabel. „Das erhöht das Tempo der Datenübertragung deutlich“, sagt von Wagner. Die grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen umgebaut. Hier wandelt sich das Lichtsignal in ein elektrisches Signal. Von dort geht es über das bestehende Kupferkabelnetz zum Anschluss des Kunden. „Bei der Übertragung wird eine Technik eingesetzt, die elektromagnetische Störungen beseitigt. Dadurch werden höhere Bandbreiten erreicht“, erklärt der Pressesprecher.

Brandiser können Anschlüsse bereits buchen

„Wer die schnellen Internetanschlüsse nutzen möchte, kann sie ab sofort online, telefonisch oder im Fachhandel buchen“, sagt Regionalmanagerin Beatrice Strangalies. „In kürzester Zeit sind jetzt Videos aufgerufen, Bankgeschäfte erledigt und Urlaube gebucht.“

Die Telekom plant, in diesem Jahr rund 60000 Kilometer Glasfaser zu bauen. Einen Kilometer Glasfaser zu verlegen kostet im Schnitt 80000 Euro. Ende 2018 misst das Glasfasernetz der Telekom über 500000 Kilometer. Zum Vergleich: Das deutsche Autobahnnetz ist rund 13000 Kilometer lang.

Von LVZ