Thallwitz: Autofahrerin kommt von Straße ab und gerät in Gegenverkehr

Zu einem schweren Unfall kam es am Montag in der Gemeinde Thallwitz (Landkreis Leipzig). Laut Polizei befuhr eine 41-Jährige mit ihrem Kleintransporter die Kreisstraße von Röcknitz in Richtung Böhlitz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß dabei mit einem im Gegenverkehr fahrenden Auto zusammen