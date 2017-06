Stimmung an der Waldbühne

Partystimmung, tobende Kinder, Lachen, geselliges Beisammensein, und über allem der Duft von Gegrilltem: An der Thallwitzer Waldbühne war die Stimmung am Sonntag im Rahmen der dritten Auflage des wiederbelebten Sommersonnenwendefestes so, wie man sie sich bei einem zünftigen Dorffest vorstellt.