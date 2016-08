Thallwitz. „Die Hilfsbereitschaft der Thallwitzer war enorm“, mit diesen Worten möchte Frank Haufe, Vorsitzender des Angelvereins Thallwitz, noch einmal allen danken, die dem Verein Unterstützung angeboten haben. Eine Windhose hatte die Sommersonnenwende, die der Verein das zweite Mal auf der Thallwitzer Waldbühne ausrichtete, in wenigen Minuten hinweggefegt (die LVZ berichtete). „Obwohl wir an diesem Abend wirklich sturmsicher aufgestellt waren, hat es unsere Partyzelte wie Spielzeug durch die Luft gewirbelt. Die Gestänge wurden verbogen, obwohl wir mit Erdspeeren und Spanngurten schon für zusätzliche Sicherungen gesorgt hatten.“ Auch die erst kürzlich angeschaffte Zapfanlage landete im Dreck und muss durch eine neue ersetzt werden. Speisen und Getränke wurden ebenfalls unbrauchbar. „Mehrere Zelte haben wir inzwischen bereits wieder anschaffen können“, blickt Haufe schon wieder optimistisch in die Zukunft.

Mit einer kleinen Party wurde das neue Vereinszimmer der Thallwitzer Angler eingeweiht. Quelle: Verein

Vor allem schöpfen die Angler neue Hoffnung, weil sie erst vor wenigen Tagen eine neue Vereinsräumlichkeit feierlich in Betrieb nehmen konnten. „Die Kommune stellt uns freundlicherweise ein Kellergewölbe im Gemeindeamt am Thallwitzer Dorfplatz zur Verfügung.“ In den vergangenen Wochen haben die Mitglieder den Treff aufgemöbelt, gemalert und mit allerlei Fischer-Utensilien ein maritimes Flair geschaffen. „Wir verstehen das als Überlebenszeichen, dass unser Verein nach der Unwetter-Katastrophe wieder an Deck ist.“

Die Thallwitzer Petrijünger können auf einen immensen Zulauf verweisen. „In den vergangenen vier Jahren ist die Zahl der Mitglieder von 65 auf über 140 hochgeschnellt“, berichtet Haufe. Im neuen Vereinszimmer bestehen nun ideale Bedingungen, dem Hobby zu frönen. Neben den monatlichen Mitgliederversammlungen soll der Raum auch für die Jugendarbeit genutzt werden, auf die an der Mulde viel Wert gelegt wird. „So steht uns nun auch ein Billardtisch zur Verfügung, wenn das Wetter mal nicht an die Gewässer lockt.“ Pläne werden ebenfalls schon wieder für das große Fischerfest am 8. Oktober geschmiedet. „Als Dankeschön für alle Unterstützer lassen wir uns für diesen Tag noch etwas Besonderes einfallen.“

Von Simone Prenzel