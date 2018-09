Landkreis

Die Jesewitzerin Simone Weinert, die aus Thallwitz stammt, hat mit ihrem Projekt im ostafrikanischen Kenia weitere Fortschritte erreicht. Die 55-jährige hat in einem Dorf für die Errichtung einer neuen Schule gesorgt, in der drei- bis sechsjährige Vorschulkinder unterrichtet werden. In ihrer sächsischen Heimat sammelte und sammelt sie dafür Spenden und ist für jeden Euro und jede Unterstützung dankbar. Der massive Neubau ersetzt eine zusammengerutschte Hütte aus Stöcken und Wellblech und wurde im Februar eingeweiht. Derzeit lernen hier bereits 84 Mädchen und Jungen.

Finanzierung der Lehrer durch Brunnen nicht möglich

Simone Weinert nahm die LVZ-Seite über das Projekt mit nach Kenia. Quelle: privat

Bei ihrem jetzigen Aufenthalt im Dorf sei begonnen worden, zwei weitere Klassenzimmer zu bauen, informierte Weinert nach ihrer Rückkehr. Die seien auch sehr wichtig. Für die offene Frage der Finanzierung der Lehrer der Privatschule habe sie den Bürgermeister ins Boot geholt. „Wir konnten kleine Kompromisse schaffen, um für die nächste Zeit erst mal eine Lösung zu finden“, so Weinert. Bislang zahlen die Eltern der Schulkinder, was sie entbehren können. Die Idee, mit dem Verkauf von Wasser aus einem zu bohrenden Brunnen Geld für die Entlohnung der Lehrer zu generieren, habe sich zerschlagen. „Leider ist der Bau des Brunnens an der Höhe des Preises gescheitert“, informierte Weinert. Das Wasser auf dem Grundstück liege bei 120 Meter Tiefe – der Aufwand dafür wäre zu hoch.

Paten gesucht

Zur Bezahlung der Lehrer der Vorschule trägt Weinert nun auch eine Idee in ihre sächsische Heimat. „Ich suche Menschen, die pro Monat fünf Euro entbehren können und damit einem Kind den Schulbesuch ermöglichen“, teilt die engagierte Frau mit. Dazu brauche sie 68 Leute.

Zufrieden zurück gekehrt, geht Simone Weinert mit Elan ins nächste halbe Jahr. Im Februar fliegt sie wieder nach Kenia und will das Projekt weiter forcieren. Dann soll der Bauabschnitt mit den zwei neuen Klassenzimmern vollendet werden.

Kontakt zu Simone Weinert ist per Handy (0173/5962305) und per E-Mail (momo62@web.de) möglich.

Von Frank Prenzel