Jesewitz/Thallwitz

Die Jesewitzerin Simone Weinert, die aus Thallwitz stammt, ist vor wenigen Tagen voller neuer Eindrücke aus dem ostafrikanischen Kenia zurück gekehrt. Die neue Schule in dem kleinen Dorf Bustani, die dank ihrer Initiative errichtet wurde, macht weitere Fortschritte. Weinert ist es dabei ein großes Bedürfnis, in ihrer sächsischen Heimat und vor allem im Muldental allen zu danken, die für das Projekt Geld und Unterstützung geben. „Ohne die vielen Helfer wäre es mir nicht möglich gewesen, das zu schaffen, was jetzt entstanden ist.“

Neuer Anbau ist seit Februar fertig

Und das kann sich sehen lassen. Der im August vorigen Jahres begonnene Anbau mit zwei weiteren Räumen wurde im Februar fertig gestellt. „Jetzt lernen hier 162 Kinder im Alter von drei bis elf Jahren“ ist die 55-Jährige überglücklich. Fünf ausgebildete Lehrer unterrichten mittlerweile an der Privatschule. „Das soll jetzt aber auch die Grenze sein“, spielt Weinert auf die Kapazität an.

Die Jesewitzerin Simone Weinert, die sich in Kenia für eine private Schule stark macht, ist von einer weiteren Reise zurück. Es entstand auch ein Foto von ihr mit den derzeitigen Lehrern. Quelle: privat

Der im Februar vorigen Jahres eingeweihte massive Neubau ersetzt eine zusammengerutschte Hütte aus Stöcken und Wellblech. Weinert war mehrmals mit Geldspenden nach Kenia geflogen, so dass ihr Projekt in dem ärmlichen Gebiet Stück für Stück Gestalt annahm. Das Schulhaus heißt ihr zu Ehren „ Dorothea Simone Bustani Nursery School“. Seit der feierlichen Übergabe wuchs die Zahl der Schüler beständig.

Die Jesewitzerin Simone Weinert freut sich, dass die Klassen mit Schülern beständig wachsen. Quelle: privat

Die dreifache Mutter, die in Jesewitz als Kita-Erzieherin arbeitet, hat schon neue Pläne. Als nächstes sollen weitere Toiletten und ein Büro für die Lehrer gebaut werden. „Weiterhin hoffe ich, mich im Herbst an der Verschiffung eines Containers beteiligen zu können, in dem Schulbänke, Stühle, Schulmaterialien, Kleidung, Fahrräder und anderes auf den Weg gehen sollen“, lässt sie wissen.

Dankbar über jeden gespendeten Euro

Für ihre Vorhaben ist Weinert über jeden Euro dankbar. Denn in Kenia sind für Deutschland kleine Summen schon sehr viel Geld. So bietet sie nach wie vor an, über ihr Projekt Vorträge zu halten – etwa in Seniorenklubs oder anderen Einrichtungen. Sehr hilfreich wäre eine kleine monatliche Spende zur Finanzierung der Lehrer oder weiterer Pläne, schreibt sie. Bei Rückfragen steht Simone Weinert unter der Rufnummer 0173/5962305 zur Verfügung.

Spenden sind möglich auf folgendes Konto: DE 98 8605 5592 1632 8815 07, Sparkasse Leipzig, Betreff: Schule Kenya

Von Frank Prenzel