„The Black of Gospel“ sorgen für stimmgewaltigen Auftakt im Dom St. Marien

Für Domkantor Johannes Dickert ist es das letzte Jahresprogramm der Wurzener Kirchenmusik, das er in seiner aktiven Dienstzeit auflegte. Denn der 64-Jährige geht am 31. Januar 2019 in Rente. Mit über 20 Konzerten im Dom und der Stadtkirche St.Wenceslai bietet die Veranstaltungsreihe wieder allerlei Höhepunkte.