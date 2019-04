Lossatal/Dornreichenbach

Der kleine „ Neckermann“ ist Reinhard Otto ans Herz gewachsen. Schließlich zog ihn der 62-jährige Dornreichenbacher mit der Flasche auf und ließ den kessen Jüngling auf seinem Privatgrundstück zwischen Hühnern herumtollen. „Wir haben dieses Jahr recht viel Nachwuchs bei uns im Tiergehege“, erzählt der Vorsitzende des Betreibervereins, der erst kürzlich wieder und diesmal für vier Jahre an die Spitze der 80-köpfigen Gemeinschaft gewählt wurde.

Kein Abbruch bei dem Besucherzahlen im Winter

Neckermann – so jedenfalls taufte Otto die Schwarzhalsziege, weil er den Bock nicht „Meckermann“ rufen wollte – gehört zur reichen Kinderschar des Parkes am Philipp-Müller-Platz. Vielleicht, vermutet der Unternehmer mit einem verschmitzten Lächeln, lag das Geburtenhoch am milden Winter. Weil Schnee, Eis und Temperaturen unter Null oft fehlten, gab es selbst bei den Besucherzahlen während der vergangenen Monate keinen Abbruch, fügt er noch an. Und das der Tierbestand sich so gut entwickelt, freut Otto natürlich.

Das Gehege beherbergt etwa 200 Tiere und 20 Arten

Jahr für Jahr zieht das zehn Hektar große Gelände circa 40 000 Gäste aus Nah und Fern an und gilt gemeinhin als der Lossataler Touristenmagnet. Dabei gab es seit Bestehen 1972 auch schlechte Zeiten in der langen Geschichte des Dornreichenbacher Tiergeheges. Otto erinnert nur daran, dass die Gemeinde Falkenhain im Jahr 2000 aus Kostengründen einen Schlussstrich ziehen wollte. Daraufhin gründete sich der Verein und päppelte die Einrichtung im Ehrenamt wieder auf. Dank der engen Zusammenarbeit und fachlichen Betreuung durch den Zoo Leipzig mauserte sich die Menagerie rasch zum Ausflugsziel über die Dorfgrenzen hinaus. Feste, wie zu Ostern, Halloween oder Weihnachten trugen ferner zum guten Ruf bei. Heute beherbergt das Areal etwa 200 Tiere und 20 Arten – vom Erdmännchen bis zum Uhu.

Vom Streichelzoo bis zum grünen Klassenzimmer

„Für kleine Besucher haben wir einen Streichelzoo eingerichtet, und Kindergruppen steht ein grünes Klassenzimmer als Lernobjekt zur Verfügung.“ Außerdem bietet der Verein Schülerpraktika, Schnupperkurse für Tierpfleger oder das Freiwillige ökologische Jahr an. „Der Ausflug nach Dornreichenbach lohnt sich also immer.“ Finanziell stemmt der Verein die Arbeit übrigens durch Mitgliedsbeiträge, Förderer und Sponsoren sowie die Eintrittsgelder.

Im Mai startet der Bau des neuen Wirtschaftshofes

Doch auch die Kommune hilft, wo sie kann. Nach hartem Kampf startet demnächst der Neubau des lang ersehnten Wirtschaftshofes. Wie das Falkenhainer Rathaus bereits ankündigte, ist der Spatenstich für Mai geplant. Die Kosten der Investition betragen rund 217 000 Euro. Errichtet werde, teilte Bürgermeister Uwe Weigelt ( SPD) jüngst mit, ein abgezäuntes Areal „mit Wirtschaftsgebäude zur Unterbringung und Wartung eigener Technik sowie Werkstatt und Lager“.

Zuvor lädt die Gemeinschaft um Reinhard Otto aber erst einmal am 13. April ab 16 Uhr zum Frühlingsfest am Tiergehege Dornreichenbach ein.

Tiergehege Dornreichenbach, Lossatal, Philipp-Müller-Platz 3 a, Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 18 Uhr, Eintritt: ein Euro

Von Kai-Uwe Brandt