Lossatal/Dornreichenbach. Dass kurz nach dem Jahreswechsel im Dornreichenbacher Tiergehege ausgediente Weihnachtsbäume in Flammen aufgehen, ist mittlerweile eine kleine Tradition. In diesem Jahr allerdings konnten sich die Gäste der siebten Auflage der Vereinsveranstaltung jedoch nicht nur am Schein der in Flammen aufgehenden Nadelgehölze erfreuen und an den von den Mitgliedern des Tiergehege-Vereins gereichten Gaumenfreuden laben, sondern zudem den ersten Neuankömmling in dem beliebten Ausflugsziel im Muldentaler Norden begrüßen.

An dem kleinen Schwarzhals-Zicklein erfreuen können sich drüber hinaus auch noch jene, die dem Tiergehege erst in den kommenden Wochen einen Besuch abzustatten vorhaben. Denn zum einen ist dieses auch über den Winter hinweg durchgehend an allen sieben Wochentagen von 8 bis 17 Uhr geöffnet, bevor die Öffnungszeiten ab März wieder bis 19 Uhr ausgeweitet werden, zum anderen bleibt ihm der kleine Paarhufer erhalten. „Wir versuchen grundsätzlich, neugeborene Tiere im Bestand zu halten, pflegen andererseits aber auch eine gute Kooperation mit dem Leipziger Zoo, der uns über ein Internetportal bei der Vermittlung jener Tiere behilflich ist, die wir abzugeben gezwungen sind“, berichtet der Vereinsvorsitzende Reinhard Otto, der vorgestern die Gelegenheit wahrnahm, über die neuen Pläne dieses seines Vereins Auskunft zu geben.

„Nachdem wir im vergangenen Jahr einige Projekte wie das Gehege für die Costa-Rica-Hörnchen, den Streichelzoo sowie das grüne Klassenzimmer zu einem erfolgreichen Abschluss haben bringen können, setzen wir uns in diesem Jahr neue Ziele“, so der 60-Jährige. Neue Ziele, die einmal mehr das Aufbringen einer beachtlichen Summe Geldes erforderlich machen wird. „Für die Sanierung der Kaninchen-Ställe sowie die Neugestaltung der Schweine-Insel veranschlagen wir rund 10 000 Euro“, so der Geschäftsführer eines Abschleppdienstes, der guten Mutes ist, dass man den noch offenen Teil dieser Summe in den kommenden Wochen einmal mehr über Spenden wird zusammentragen können. „Wir erfahren eine große Unterstützung aus der Bürgerschaft“, so Otto. Im Gegenzug sei man stets bestrebt, den Besuchern etwas Neue zu bieten. Wie etwa die Costa-Rica-Hörnchen, die sich nach Abschluss der Quarantäne und der Fertigstellung des neuen Geheges in ihrer ganzen Quirligkeit den Tierfreunden präsentieren.

„Diese Tiere haben sich sofort zu einem Anziehungspunkt entwickelt“, berichtet der Vereinsvorsitzende, dem auch in diesem Jahr ein knappes halbes Dutzend Mitarbeiter zur Verfügung stehen. „Grundsätzlich sind die Aussichten für eine Förderung in diesem Bereich jedoch nicht besser geworden“, so Otto. Umso wichtiger ist es, dass die rund 80 Vereinsmitglieder hinter ihrem Vorsitzenden stehen und bei den rund sechs Arbeitseinsätzen im Jahr und den diversen kulturellen Aktionen mit anpacken. Anpacken im Sinne einer praktischen Unterstützung des Dornreichenbacher Tiergeheges können auch all jene, die diesem mit Stroh, Heu und Futterrüben dienlich sein können. „Von diesen Dingen können wir nicht genug haben“, wirbt Reinhard Otto in eigener Sache.

Von Roger Dietze