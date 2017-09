Todeskreuzung Birkenhof: Schwerer Unfall zwischen Wurzen und Kühren

Wurzen. Drei Menschen sind am Mittwoch bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 6 zwischen Wurzen und Kühren ums Leben gekommen. Auf einer Kreuzung im Wurzener Ortsteil Birkenhof sind zwei PKW am frühen Abend frontal zusammengestoßen. Dabei hat sich ein Auto überschlagen und ist in den Straßengraben geschleudert. Hier blieb es auf dem Dach liegen. Der Aufprall muss so schwer gewesen sein, dass für drei Menschen jede Hilfe zu spät kam. Zwei Insassen überlebten das Unglück schwer verletzt.

Die Rettungskräfte mussten die Opfer aus dem völlig zerstörten Autos bergen. Die Schwerverletzten wurden in die umliegenden Krankenhäuser gefahren und versorgt. Auch zwei Rettungshubschrauber waren an der Unfallstelle gelandet.

Viele der Rettungskräfte aus Wurzen, Kühren und Burkhartshain standen unter Schock. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Noch am Abend war die Lage völlig unklar.

Die Kreuzung im Birkenhof gilt als Unfallschwerpunkt. Erst Ende August waren hier zwei Personen verletzt worden, als ein Kleinbus und ein PKW kollidierten. Der Kleinbus wurde dabei in den Straßengraben geschleudert.

Das Sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr hat die Häufung der Unfälle zum Anlass genommen, Pläne für den Umbau der Kreuzung östlich von Wurzen zu entwerfen.

Von Birgit Schöppenthau