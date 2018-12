In Machern wird heftig über die Zukunft von Bürgermeisterin Doreen Lieder spekuliert. Kehrt die langzeiterkrankte Ortschefin wieder an ihren Schreibtisch zurück oder stehen demnächst Neuwahlen an? Landrat Henry Graichen (CDU) will das jetzt genau wissen und ordnete eine amtsärztliche Untersuchung der 45-Jährigen an.