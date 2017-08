Töpfern, Theater und Traktorrundfahrten – Panitzsch wird zur Festmeile

Am 3. September wird der alte Ortskern von Panitzsch zur Festmeile mit fast 40 Veranstaltungsorten. Der Tag der offenen Höfe ist der erste Höhepunkt in Panitzsch in der Festwoche vom 1. bis 10. September, mit der Borsdorf und Panitzsch gemeinsam den 750. Jahrestag ihrer Ersterwähnung feiern. „Ich denke, im Großen und Ganzen steht das Programm“, lautet Kerstin Dittrichs Fazit am Dienstagabend. Da hatte sich das Organisationsteam für den Panitzscher Part über drei Stunden die Köpfe heiß geredet.