Traktoren, Pferde und geschmückte Wagen: Thallwitz dankt für ertragreiche Ernte

Trotz Wolken am Himmel und Nieselregen: Ganz Thallwitz war am Sonntag auf den Beinen, um das Erntedankfest zu feiern. In den Festumzug reihten sich knatternde Traktoren, Pferdefuhrwerke und viele Menschen ein, um später an der Waldbühne mit den Anhaltiner Musikanten zu feiern.