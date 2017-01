Landkreis Leipzig. Mit Trauer und Bestürzung haben politische Verantwortungsträger und Weggefährten auf die Nachricht vom Tod des stellvertretenden Landrates Dr. Thomas Voigt reagiert. Der 56-Jährige, der seit 25 Jahren an der Spitze der Landkreisverwaltung stand, war in der Nacht zum Freitag unerwartet verstorben.

„Der Tod von Thomas Voigt ist für mich persönlich und menschlich ein herber Verlust“, bekannte Landrat Henry Graichen (CDU). Ein enges Vertrauensverhältnis habe ihn mit dem Zweiten Beigeordneten verbunden. „Ich kannte Thomas Voigt schon viele Jahre und habe seine Kenntnisse und seine Erfahrungen geschätzt. Wir können alle noch nicht begreifen, was geschehen ist.“ Bereits am Freitag seien die Mitarbeiter im Landratsamt von der Todesnachricht in Kenntnis gesetzt worden, auch die Vorsitzenden der Kreistagsfraktionen habe Graichen umgehend informiert. Voigt habe die Strukturen im Bornaer Landratsamt in den 1990er-Jahren mit aufgebaut und die Entwicklung erst für die Region Borna, später Borna/Geithain und seit 2008 im Landkreis Leipzig maßgeblich mit geprägt, würdigte Graichen sein Wirken. „Auch über die Kreisgrenzen hinweg war er ein geschätzter Ratgeber und Experte für soziale Themen und Fragen der Kommunalfinanzen.“

„Sein plötzlicher Tod hat mich tief erschüttert“, reagierte auch Gerhard Gey, bis 2015 Landrat des Landkreises Leipzig, auf die Schreckensbotschaft. „Über viele Jahre hinweg habe ich Thomas Voigt als Sportsmann, als agil und äußerst umtriebig erlebt. Ich bin davon ausgegangen, dass er psychisch fit ist. Weite Strecken hat er mit dem Fahrrad zurückgelegt, zum Beispiel den Weg von seinem Wohnort Markkleeberg bis zur Dienststelle in Borna.“ Er sei immer beeindruckt gewesen, welche Strecken sich sein damaliger Vize vornahm und welche Kondition ihn ausgezeichnet habe. „Um so überraschter müssen wir jetzt die Nachricht von seinem plötzlichen Tod verkraften.“ Voigt habe sich große Verdienste um die Entwicklung des Landkreises erworben, so Gey. „Viele Dinge tragen seine Handschrift. Der Landkreis verliert mit ihm einen Wissensträger, insbesondere auf sozialem Gebiet.“ Durch sein Engagement auch über die Verwaltung hinaus habe sich der promovierte Historiker die Achtung vieler Menschen in der Region erworben.

Eine schmerzliche Lücke reißt der Tod des stellvertretenden Landrates, der erst im Vorjahr mit großer Mehrheit als Beigeordneter vom Kreistag wiedergewählt wurde, in der Kreis-SPD. „Thomas Voigt war für viele von uns Ratgeber und Unterstützer, auch im persönlichen Bereich“, hob SPD-Kreisvorsitzender Markus Bergforth hervor. „Ihn als Menschen zu verlieren, macht uns unendlich traurig.“ Voigt sei ein Kommunalpolitiker durch und durch gewesen. „Es wird sehr schwer werden, ihn auf Landkreis-Ebene zu ersetzen.“ Sächsische SPD-Politiker wie Ex-Landeschef Thomas Jurk oder auch Integrationsministerin Petra Köpping, die in ihrer Zeit als Bornaer Landrätin auf Voigt bauen konnte, hätten ihre Bestürzung ebenfalls zum Ausdruck gebracht, so Bergforth.

„Menschlich ist der Tod von Thomas Voigt ein großer Verlust“, erklärte auch die Chefin der Linken-Fraktion im Kreistag, Simone Luedtke. Sowohl im Kreisparlament, aber auch als Oberbürgermeisterin der Stadt Borna, habe sie stets vertrauensvoll mit dem Markkleeberger zusammengearbeitet. „Seine menschliche Wärme, aber auch sein Fachwissen werden wir vermissen.“

„Der Tod von Thomas Voigt lässt uns innehalten. Er war ein Mensch, mit dem man immer reden konnte, der sich besonders für soziale Belange eingesetzt hat. Er wird der Region menschlich und dienstlich fehlen“, versuchte auch Ute Kniesche, Vorsitzende der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV) im Kreistag, ihre Gefühle in Worte zu fassen. „Noch können wir uns nicht vorstellen, wie es weiter gehen soll.“ Jetzt gelte das Mitgefühl erst einmal den Angehörigen.

Für die CDU betonte deren Kreistags-Fraktionschef Maik Kunze: „ Die Nachricht hat uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel getroffen.“ Voigt sei ein wichtiger Verantwortungsträger gewesen. Er habe viele Prozesse angestoßen und moderiert. „Noch kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand diese herausragende und verantwortungsvolle Position mit so hoher Qualität ausfüllen kann, wie das Thomas Voigt getan hat“, erklärte Kunze, zugleich Bürgermeister der Stadt Groitzsch. „Als Kreisräte können wir nur versuchen, dem Landrat in dieser schwierigen Situation den Rücken zu stärken.“

Seine Verdienste um die sächsische Kommunalpolitik würdigte auch die SGK, die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik in Sachsen. „Die Nachricht vom Tod unseres langjährigen Vorstandsmitgliedes und ehemaligen Vorsitzenden traf uns wie ein Donnerschlag“, hieß es dazu gestern aus der SGK-Zentrale in Dresden. In der Interessengemeinschaft sozialdemokratischer Mandats- und Amtsträger galt Voigt als alter Hase in Sachen Haushaltsrecht. Er war ein gefragter Referent, wenn es um Themen der lokalen Finanzpolitik ging. Erst im April war der 56-Jährige auf dem Bundeskongress der SGK in Potsdam erneut zum Beisitzer gewählt worden. Voigt setzte sich auf Bundesebene insbesondere für eine Entlastung der Kommunen von den steigenden Sozialausgaben ein. Dies sei eine unverzichtbare Voraussetzung für die Kommunen, gerecht und ausgewogen Daseinsfürsorge für die Bürger zu leisten. Für die Arbeiterwohlfahrt Sachsen drückte deren Vorsitzende Margit Weihnert ihr tiefes Bedauern aus. „Thomas Voigt hat dem Landesvorstand und dem Aufsichtsrat der Awo angehört und war auch hier ein unerlässlicher Ratgeber.“

Von Simone Prenzel