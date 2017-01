Trebsen. Das Problem weitet sich zur unendlichen Geschichte von Trebsen aus. Brummis, die täglich als Anlieferer und/oder Abholer die Papierfabrik Julius Schulte im Ortsteil Pauschwitz anfahren, sind ein großes Ärgernis für die Anwohner. Das wurde in einer Tischvorlage zur öffentlichen Sitzung des Technischen Ausschusses (TA) deutlich, die Bürgermeister Stefan Müller (CDU) unter dem Punkt „Sonstiges“ einbrachte. Anlass war, dass nach wie vor zahlreiche Lkw in der Industriegebietsstraße am Fahrbahnrand parken, weil ihnen das Befahren der extra neu gebauten Betriebszufahrt des Nachts verwehrt bleibt, obgleich im Firmengelände genügend Lkw-Stellplätze vorhanden sind (LVZ berichtete).

Die Auswirkungen sind mannigfaltig. So werden den Angaben zufolge die Randstreifen der Fahrbahn und die nähere Umgebung zur Open-Air-Toilette für die Fahrer, mit allen Folgeerscheinungen solcher Hinterlassenschaften. Zudem laufen die Karren im öffentlichen Verkehrsraum besonders jetzt im Winter warm. Außerdem werden Autos im Begegnungsverkehr behindert.

Die Interessenlage ist vielschichtig. Betroffene Einwohner in den Ortsteilen Pauschwitz und Wednig beklagen Lärm und Luftverschmutzung durch die Brummis. Die Laster würden dicht an dicht stehen und keine Lücke zum Einscheren lassen, so dass ein Ausweichen für den Gegenverkehr unmöglich sei. Mit der Stadtverwaltung gibt es eine weitere Klägerin, die zusehen muss, wie die Bankette der Industriegebietsstraße unter der immensen Frachtlast der Brummis leiden und beschädigt werden. Dritter im Bunde ist die Papierfabrik, die den Ärger letztlich zu verantworten hat. Hintergrund ist ein Formfehler beim Bau der neuen Betriebszufahrt. Dabei wurde versäumt, dem Bauantrag ein Genehmigungsantrag anzuheften, die das nächtliche Befahren und Parken auf dem Betriebsgelände erlaubt.

Die Brummifahrer sollen nun in die Schranken gewiesen werden, was Inhalt besagter Tischvorlage ist. Demnach wird mit einem Beschlussantrag dem Stadtrat empfohlen, die Industriegebietsstraße als Zone für ein eingeschränktes Halteverbot in der Zeit von 18 Uhr abends bis sechs Uhr in der Früh auszuweisen. „Das wäre der Königsweg – bis zur Erteilung einer nachträglich gestellten nächtlichen Einfahrgenehmigung“, sagte Müller. Begründet wird sein Vorstoß mit der Feststellung, dass die Industriegebietsstraße nicht für längeres Parken, speziell für Lkws, konzipiert worden sei und auch nicht mit der aktuelle Verkehrssituation konform gehe. Diese Veränderung der Verkehrsregelung sei mit dem Unternehmen Julius Schulte besprochen und „dort positiv aufgenommen“ worden.

Parksünder sollen registriert und am Tag darauf zuletzt abgefertigt werden. Die von Ausschuss-Mitgliedern geforderten Strafzettel für die zumeist ausländischen Fahrzeuge hält Müller für ungeeignet. „Da machen wir uns zum Tiger ohne Zähne.“ Die Brummifahrer sind nun gefordert, sich nachts einen geeigneten Stellplatz zu suchen, bis die nachträgliche Genehmigung von der Landesdirektion kommt. Dann könnten die Laster auch nachts auf das Betriebsgelände fahren.

Von Frank Schmidt