Landkreis Leipzig. Ob im Kreis der Familie und Verwandten, mit Freunden und Bekannten in einer Gaststätte, in einer gemütlichen Runde oder ausgelassen aus dem Tanzparkett – der Jahreswechsel wird im Landkreis Leipzig ausgelassen gefeiert. Gleichwohl in Grimma nicht viele Gasthäuser eine öffentliche Silvesterparty anbieten, stehen deren Pforten offen, zumeist bis gut eine Stunde vor Mitternacht, um ein genüssliches und gemütliches Abendessen anzubieten. Die richtig großen Partys finden dort statt, wo es die Räumlichkeiten zu lassen. So zum Beispiel in der Kulturscheune Nimbschen. Doch während hier alle Plätze ausverkauft sind, wie Veranstalter Fred Urban auf Nachfrage informierte, haben Kurzentschlossene in der Muldentalhalle in Grimma-Süd noch gute Chancen, an der Abendkasse Einlass zu finden. Zum dritten Mal in Folge wird hier eine „XXL-Silvesterparty“ gestartet. Veranstalter Stefan Tröger lädt auch „Spätzünder“ ein, sich für eine Megaparty mit „Sarah and the Beatboyz“ sowie einem DJ, aber auch mit reichhaltigem Abendbuffet und Mitternachtssekt in zwei verschiedenen Preiskategorien „elektrisieren“ zu lassen. Dazu beitragen soll eine Showeinlage der Sermuther Rock’n’Roll & Boogie Woogie Connection, die als ultimative Stimmungsrakete gestartet wird.

Eine zweite große Silvesterparty initiiert der Verein „Bürgerzentrum Thümmlitzwalde“, freilich im Bürgerzentrum Dürrweitzschen. Zur Musik der „Drei-Länder-Band“ kann hier das Tanzbein bis ins neue Jahr geschwungen werden. Auch hier könnte man sich um ein Ticket zu bemühen, in dem alles inclusive ist, verspricht Vereinschef Ulrich Pracejus.

Zur einer großen Silvesternacht lädt auch Carsten Fiege in den Schweizergarten nach Wurzen ein. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr. Beginn ist 19 Uhr. Die Gäste erwartet ein reichhaltiges Buffet und Tanzmusik mit DJ Karsten aus Eilenburg. Zur Unterhaltung trägt außerdem der Leipziger Künstler Drixi alias Uwe Drechsler bei. Er garantiert ein Intensiv-Training für die Lachmuskeln. Ein Bustransfer organisiert Geißler Reisen. Weiter Informationen unter 03423/606606 oder unter 015201754340

Für die Generation Ü 30 hat Ralf Opelt vom Volkshaus Pegau eine feucht-fröhliche Silvesterparty zusammengerührt. Es gibt noch Restkarten dafür. Im Mittelpunkt stehen neben dem Countdown zum Jahreswechsel das Schlemmerbuffet und die Mugge von DJ Robert bis weit nach Mitternacht. Zum Tanzen und Schunkeln legt er gängige Fetenhits auf, gewürzt mit Ohrwürmern aus den 80er- und 90er-Jahren sowie aktuellen Hits. „Er hat schon oft bei uns gespielt und weiß, was unser Publikum hören will“, ist sich der Veranstalter sicher. Die Party beginnt 20 Uhr, der Einlass ist ab 19 Uhr geöffnet.

Die Böhlener hingegen setzen Silvester ganz auf Abba. Die Show „ABBA4u“ – Abba for you – versetzt die Besucher wieder in die 70er-Jahre, als Hits wie Dancing Queen, The Winner Takes It All, Super Trouper, One of Us und Waterloo rauf und runter liefen. Ab 19 Uhr glitzert und funkelt es im Kulturhaus, da die unverwechselbaren und extravaganten Kostüme des Quartetts natürlich nicht fehlen werden. Vielleicht sind Abba-Titel auch im Gasthaus Großdeuben am Silvesterabend zu hören. Für die dortige Feier haben sich bereits 50 Silvestergäste angemeldet, für Kurzentschlossene sind letzte Restkarten noch am Abend zu haben. Und denen wird ordentlich eingeheizt, nicht nur durch das Buffet, sondern vor allem durch eine Feuershow, die die „Freaks on Fire“ vor dem Gasthaus zeigen. „Um Mitternacht gibt es natürlich ein Feuerwerk und Sekt, danach noch einen kleinen Imbiss“, sagt Steffi Kaufmann vom Gasthaus. Seit Tagen liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren, damit am Silvesterabend alles fertig ist. 85 Euro kosten die Karten inklusive Essen, Feuershow und Musik vom DJ.

In Borna kann zum letzten Mal in der Scheune Silvester gefeiert werden, denn das Planet of Bowl schließt zum neuen Jahr seine Pforten. Einige Restkarten sind für die Sause noch zu haben, wer sich das nicht entgehen lassen will, kann den Jahreswechsel mit rund 150 anderen Partygästen begehen – bei Musik, Essen und natürlich Sekt.

Von LVZ