Wurzen

Am frühen Sonntagmorgen stellten Angestellte einer Tankstelle in Wurzen fest, dass in die Staubsauger-Anlage an den Zapfsäulen eingebrochen wurde. An die Geldkassette waren die Unbekannten offenbar nicht gekommen, hatten das Gehäuse aber demoliert.

Waschanlage in Wurzen wurde beschädigt

Weiteren Schaden hatten sie an der Waschanlage angerichtet. Dort waren zwei Fensterscheiben zerstört. Die Höhe des Sachschadens liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Von LVZ/gap