Unbekannte setzen bestrickte Laterne in Wurzen in Brand

Wurzen. Das „Strickmäntelchen“ an einer Straßenlaterne in der Wurzener Friedrich-Ebert-Straße ist abgefackelt worden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, informiert die Direktion Leipzig. Unbekannte Zündler übergossen den mehrere Meter langen Überzug am Dienstag gegen 3 Uhr mit einer Flüssigkeit und steckten diesen anschließend in Brand. Das Stoffgebilde verbrannte ganz und gar. Ob die Laterne selbst in Mitleidenschaft gezogen wurde, bedarf einer eingehenden Prüfung, so die Polizei weiter. Daher konnte die Schadenshöhe auch noch nicht abschließend beziffert werden.

Von okz