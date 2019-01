Borsdorf

Ein Zigarettenautomat ist in der Nacht zu Donnerstag in Borsdorf gesprengt worden. Das teilte die Polizei mit. Dabei sei der Automat im Steinweg in Borsdorf stark beschädigten worden. Die Unbekannten Täter sollen eine bislang noch nicht näher bezifferte Menge an Zigarettenschachteln mitgenommen haben.

Womit der Automat aufgesprengt wurde, muss jetzt untersucht werden. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls.

Von LVZ