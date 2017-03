Wurzen. Der Besitzer zweier E-Bikes staunte nicht schlecht, als er am Dienstagnachmittag feststellen musste, dass ein Unbekannter die Akkus seiner Räder gestohlen hatte, die er auf dem Auto-Gepäckträger verstaut hatte. Den Wagen hatte der 66-Jährige in der Lüptitzer Straße geparkt.

Als er dorthin gegen 15.45 Uhr von einem Spaziergang zurückkehrte, bemerkte er die schiefstehende Anhängerkupplung, die Halterung an den Felgen war gelöst worden und die Akkus fehlten. Die Diebe, so konnte der Geschädigte weiter erkennen, waren mit roher Gewalt vorgegangen, denn es waren Kratzer an der Halterung und am Schloss der Akkus zurückgeblieben. Der Mann informierte die Polizei und konnte auf die Frage, ob er etwas Ungewöhnliches bemerkt hatte, noch sagen, dass ihm ein Transporter am Elektrizitätswerk aufgefallen war. Der weiße Mercedes stand da, mit laufendem Motor, zwei junge Männer saßen darin, so der 66-Jährige. Ein Zusammenhang zur Tat ließ sich nicht zweifelsfrei herstellen.

Beide Fahrräder waren erst ein Jahr alt und hochwertig, daher war auch der materielle Verlust für den 66-Jährigen recht hoch, informierte die Polizeidirektion Leipzig weiter. Die geschätzte Schadenshöhe belaufe sich auf etwa 1500 Euro, der Sachschaden wurde mit 100 Euro angegeben.

Von thl