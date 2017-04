Borsdorf. Am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr haben Unbekannte den bereits aufgeschichteten Holzhaufen für das Osterfeuer in Borsdorf in Brand gesteckt. „Damit ist die Grundlage für das alljährliche Ostervergnügen in Rauch aufgegangen“, so Sylvia Bialek von der Gemeinde Borsdorf. Die Gemeindeverwaltung hofft, dass die Polizei den oder die Übeltäter bald finden wird. Die Mitarbeiter des Bauhofes konnten das Feuer nur noch kontrolliert abbrennen lassen.

Den diesjährigen Ausrichtern, dem SV Panitzsch, und der Gemeinde Borsdorf bleiben nun nichts anderes übrig, als zerknirscht zu vermelden: Das Osterfeuer fällt aus! „Den Jüngsten entgeht natürlich dennoch nichts, Mitarbeiter der Gemeinde werden die vorbereiteten Süßigkeiten an die Kindergärten verteilen“, sagt die Öffentlichkeitsmitarbeiterin.

Von cb