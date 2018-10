Lossatal

Während im Hof der alten Werkstattschmiede in Heyda im Lossatal am Sonntagabend eine kleinere, private Feier mit Lagerfeuer stattfand, machten sich unbekannte Täter in der Nacht zu Montag an vier Fahrzeugen der Gäste zu schaffen. Insgesamt wurden zehn Reifen an drei Autos (Audi, VW Caddy, VW Golf) und einem Wohnwagen zerstochen.

Der Schaden wird auf knapp 800 Euro geschätzt. Um wen es sich beim Täter handeln könnte, ist bisher noch unklar – ebenso seine Motivlage. Eventuell fühlte er sich durch die Feier gestört. Das ändert aber nichts daran, dass gegen ihn wegen Sachbeschädigung ermittelt wird.

Von LVZ/gap