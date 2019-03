Naunhof

Am Sonnabend ist es auf dem Autobahnzubringer Naunhof zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem mehrere Personen, mindestens aber drei verletzt worden sind. Weitere Personen mussten seelsorgerisch betreut werden. Im Kreuzungsbereich S43 / Brandiser Straße an der Star-Tankstelle kollidierte ein Kleinwagen Opel mit einem Mittelklassewagen Kombi vom gleichen Fahrzeughersteller.

Unfallsituation unübersichtlich

Die Unfallsituation vor Ort war verwirrend und ließ den Unfallhergang nicht erkennen, so dass die Beamten dazu keinerlei Aussagen treffen konnten. „Das zu ermitteln, ist jetzt Sachse der Unfallbereitschaft“, hieß es. Doch dank der stark frequentierten Straße habe es mehrere Augenzeugen gegeben, deren Angaben zu Protokoll genommen worden sind.

Der Verkehr auf der stark frequentierten S43 konnte einspurig am Unfallort vorbei geführt werden. Quelle: Frank Schmidt

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Naunhof musste anrücken, um ausgelaufene Betriebsstoffe an beiden Fahrzeugen zu binden. Zudem mussten sie nach der Unfallaufnahme die Fahrbahn von Fahrzeugtrümmern befreien. Am kleinen Opel sowie am großen Modellbruder entstand erheblicher, jedoch nicht näher bezifferter Sachschaden. Der Verkehr konnte einspurig am Unfallort vorbei geführt werden. Lediglich die Brandiser Straße wurde vorübergehend voll gesperrt.

Von Frank Schmidt