Wurzen

Ein Unfall mit drei Pkw-Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person ereignete sich am Samstag gegen 20.45 Uhr in Wurzen. Auf der Dresdener Straße auf Höhe der Betriebszufahrt zur Firma Neuman & Esser kollidierte ein Skoda mit einem Audi. Während an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand, blieb das dritte Fahrzeug, ein Volkswagen, von Blechschäden verschont.

Ein Unfall mit drei Pkw-Fahrzeugen und einer leicht verletzten Person ereignete sich am Samstagabend gegen 20.45 Uhr in Wurzen. Quelle: Frank Schmidt

Dessen Fahrer gab gegenüber der Polizei vor Ort an, schon zuvor beim Durchfahren der stadtauswärtigen B 6 von dem Skoda behindert worden zu sein. Bei einem Überholmanöver sei es zum Zusammenprall gekommen, nachdem der Skoda plötzlich nach links angezogen hatte, um abbiegen zu wollen. Der VW-Fahrer gab weiter an, dass er vom Skoda-Fahrer mit einem „Knüppel“ bedroht worden sei.

Audi-Fahrerin in die Klinik

Die Audi-Fahrerin wurde indes vom Rettungsdienst in Obhut genommen und in ein Krankenhaus gebracht.

Die genaue Unfallursache wird nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein. Der Verkehr wurde am Unfallort halbseitig vorbei geführt. Zur temporären Vollsperrung kam es nur während der Abschlepparbeiten.

Von Frank Schmidt