Brandis. Ein schwerer Unfall mit drei Verletzten ereignete sich am Donnerstagmorgen zwischen Brandis und Zeititz. Im Kreuzungsbereich von Zeititzer Weg und Polenzer Straße stießen zwei PKW, ein BMW und ein Ford, zusammen. Als die 6.53 Uhr alarmierte Brandiser Wehr mit drei Fahrzeugen und 15 Kameraden noch vor Polizei und Rettungsdienst eintraf, war in dem BMW eine Person eingeklemmt und musste mit Spezialgerät befreit werden, die beiden Insassen des Ford hatten ihren Wagen verlassen, standen aber unter Schock. Einsatzleiter Alexander Germer lobte, dass einige Autofahrer an der Unfallstelle angehalten und sich bereits um die Verletzten gekümmert hatten. Der Schaden war erheblich, die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

Von ia