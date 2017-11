Unfall zwischen Machern und Zeititz: Fahrerin erliegt ihren schweren Verletzungen

Machern/Bennewitz. Zu einem verhängnisvollen Verkehrsunfall kam es am Sonnabend zwischen Machern und Zeititz. Dabei wurde eine 20-jährige BMW-Fahrerin so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus verstarb.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig befand sich die 20-Jährige in der Nähe des Neurologischen Rehabilitationszentrum, als aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve das Heck des Fahrzeugs ausbrach. Die junge Frau kam nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Heck gegen einen Baum. Das Auto blieb dann am Baum hängen, so die Polizei weiter. Der Rettungsdienst brachte die BMW-Fahrerin in ein Krankenhaus, wo sie ihren schwersten Verletzungen erlag. Alle Bemühungen um ihr Leben waren umsonst.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Frank Prenzel