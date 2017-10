Ungebremst in den Laster – Autofahrer wird bei Unfall in Bennewitz schwer verletzt

Bennewitz. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Samstagmorgen auf der Straße zwischen Deuben und Nepperwitz in der Gemeinde Bennewitz. Dort ist nach Angaben der Polizei vor Ort ein Pkw KIA nahezu ungebremst auf einen haltenden Lkw mit Schüttgutmulde aufgefahren. Der KIA-Fahrer hat sich dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die genaue Unfallursache wird Gegenstand der Ermittlungen sein. Während der Lkw mit ein paar Kratzern am Heck des Fahrzeuges davonkam, entstand am Pkw Totalschaden. Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Deuben mussten ebenfalls ausrücken, um ausgelaufene Kraft- und Schmierstoffe zu binden. Die Straße musste für Start und Landung des Rettungshubschraubers sowie für die Zeit der Rettung des Unfallopfers und die Aufnahme des Unfalls voll gesperrt werden.

Von Frank Schmidt