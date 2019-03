Machern/Püchau

Wie geht es mit der gesperrten Kirchbrücke in Püchau weiter? Diese Frage beschäftigt etliche Dorfbewohner. Inzwischen gründete sich in dem Macherner Ortsteil eine Interessengemeinschaft, die Unterschriften für den Erhalt des Bauwerks und dessen schnellstmögliche Sanierung sammelt. „ Püchau ist der urkundlich ersterwähnte Ort Sachsens und die Kirchbrücke die älteste Stein-Rundbogenbrücke Sachsens“, schreiben die Initiatoren einer Petition an den Gemeinderat. „Dieses historisch wertvolle Baudenkmal ist seit fast 30 Jahren schwer beschädigt und dem schleichenden Verfall preisgegeben.“

Fangnetze und Holzkonstruktion halten Brücke

Die vermutlich älteste Steinbrücke Sachsens im Macherner Ortsteil Püchau ist wegen starker Baufälligkeit komplett für Fußgänger und Autoverkehr gesperrt. Quelle: Thomas Kube

Im Juli 2018 war der Kommune nichts anderes übrig geblieben, als eine Vollsperrung zu verfügen. Seitdem ist nicht nur die Brücke zwischen Schloss- und Kirchberg wegen starker Baufälligkeit für Fußgänger gesperrt. Auch die darunter verlaufende Hohle ist für Fahrzeuge tabu. Bereits in der Vergangenheit waren Steine auf die Straße herabgestürzt. Lediglich Fangnetze und eine Holzkonstruktion, die dem Bauwerk Halt geben sollte, waren zuletzt von der Kommune als Notmaßnahmen realisiert worden.

Machern zahlt jetzt schon in Püchau drauf

Um das Püchauer Unterdorf nicht gänzlich von der Außenwelt abzuschneiden, ist seit Sperrung der Kirchbrücke eine bisherige Einbahnstraße – die Arndsbergstraße – beidseitig befahrbar. Da die Piste äußerst schmal ist, muss der Verkehr seit Monaten per Ampel geregelt werden. Was nicht wenig Geld verschlingt. „Nach unserem Kenntnisstand kostet die Ampelanlage jeden Monat rund 1000 Euro“, schreibt die Interessengemeinschaft. Bei einer Sperrdauer von zwei Jahren würden bereits 24 000 Euro benötigt. „Bereits jetzt wurden nach acht Monaten 8000 Euro an Kosten verursacht, ohne dass es auch nur einen Schritt in Richtung Sanierung vorwärts gegangen wäre“, ärgern sich die Püchauer.

Auf Unverständnis stößt zudem die aktuelle Beschlusslage. Demnach hatte der Rat im Januar entschieden, die Brücke zu sanieren. Allerdings mit der Einschränkung, dass dafür eine hundertprozentige Förderung anzustreben sei.

Von Simone Prenzel