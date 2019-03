Machern

Mit neun Kandidaten geht die Freie Wählergemeinschaft Machern zur Gemeinderatswahl an den Start. Spitzenkandidat ist der langjährige Gerichshainer Gemeinderat Uwe Richter (52, SAP-Berater). Außerdem nominierte die FWG Marcus Mühlner (38, Unternehmer), Astrid Sonntag (26, Marketingleiterin Regionalfernsehen), Stefan Zocher (31, Verwaltungsangestellter), Annett Reh (geb. Gauptys, 45, Küchenleiterin), Nicole Thenau (36, Sicherheitsberaterin), Uwe Kirchhof (38, Verkäufer), Dieter Hainich (50, Landschaftsarchitekt) sowie Manfred Schubert (58, ehemaliger Berufssoldat). Damit treten alle drei bisherigen Räte erneut für die FWG an.

Wählervereinigung: Attraktiver Wohn- und Gewerbestandort ist das Ziel

Die Freien Wähler wollen sich eigenen Angaben zufolge unter anderem für einen attraktiven und familienfreundlichen Wohn- und Gewerbestandort sowie für die Weiterentwicklung der kommunalen Infrastruktur einsetzen. Besonderes Augenmerk liege auch auf der Förderung eines reichhaltigen Vereins- und Gemeindelebens.

„Momentan habe ich das Gefühl, dass es mehr um Befindlichkeiten und gegenseitiges Ausspielen geht. Lösungsorientiertes Handeln gerät in den Hintergrund. Dabei hat Machern enormes Potenzial.“, erklärt Astrid Sonntag als Jüngste im Bunde. Zur Bilanz gehöre, dass durch aktive Arbeit des Aufsichtsrates der Gerichshainer Bau- und Wohnungsgesellschaft um die FWG-Gemeinderäte Uwe Richter und Manfred Schubert der Stillstand bezüglich des Bauvorhabens Gartenstadt II beendet worden sei, heißt es weiter.

FWG: Machern eine Zukunft geben

Auch das Sportleitkonzept für den Sportpark Tresenwald gehe auf die Federführung der Wählergemeinschaft zurück. „Damit konnten nicht nur Fördermittel generiert und damit der Kunstrasenplatz erneuert, sondern auch Kosten für eine aufwendige Konzeption eingespart werden“, so die FWG. Dies sei ein gutes Beispiel dafür, wie man Machern auch in Zukunft lösungsorientiert eine Zukunft geben könne.

Am Dienstagabend hat der Gemeindewahlausschuss alle eingereichten Wahlvorschläge zugelassen. Insgesamt treten 40 Bewerber von sieben Parteien und Wählervereinigungen in Machern an.

Von sp