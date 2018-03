Vermisster bei Leipzig tot aufgefunden

Borsdorf/Leipzig. Ein vermisster 61-Jähriger aus Borsdorf bei Leipzig ist tot aufgefunden worden. Die Leiche von Ralph Lothar M. wurde bereits Ende Februar innerhalb der Gemeinde Borsdorf entdeckt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Ein Straftatverdacht könne ausgeschlossen werden, so die Behörden am Montag.

Der 61-jährige Familienvater war seit mehr als vier Monaten als vermisst gemeldet. Zuletzt wurde er am Morgen des 20. November von seiner Frau gesehen. Als sie am Abend wieder nach Hause kam, fand sie ihren Mann nicht mehr vor.

Da das Auto von Ralph Lothar M. noch bei seinem Haus stand und ein Fährtensuchhund seine Spur bis zum Borsdorfer Bahnhof verfolgte, vermutete die Polizei, dass der Mann zu Fuß zum Bahnhof gegangen ist und von dort einen Zug genommen haben könnte. An seinem Zweitwohnsitz Marquartstein in Bayern war er ebenfalls nicht auffindbar. Die Polizei schloss Selbstmordgedanken nicht aus. Seit Montag herrscht traurige Gewissheit.

thiko/nöß