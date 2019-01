Groitzsch

In Groitzsch besteht die Kaninchenzucht seit 114 Jahren. Dessen Verein S 192 veranstaltete am Wochenende seine 30. Gemeinschaftsschau mit angeschlossenem Widderclub Leipzig.

Im Vereinsheim am Schützenplatz gaben sich bereits am Samstagvormittag die Besucher die Klinke in die Hand. Wobei nicht nur Zuchtfreunde das Angebot einer umfangreichen Ausstellung von Kaninchen in den unterschiedlichsten Rassen und Farbenschlägen in Augenschein nahmen, auch viele Eltern mit ihren Kindern kamen.

René Kubon war mit seiner Tochter Sophie da. „Für Kinder ist es doch interessant, Kaninchen im direkten Kontakt zu erleben und natürlich zu streicheln“, meinte er. Besonders Mädchen und Jungen aus der Stadt könne solch eine Schau einen kleinen Einblick in die Tierwelt vermitteln.

Alt und jung begeistert sich für diese Tiere: Eins der Kaninchen bei der Groitzscher Ausstellung. Quelle: René Beuckert

Familie Mai war nicht nur wegen der Kinder gekommen, vielmehr stellte sie selber Kaninchen aus. Zuchtfreund André Mai sagte, dass dieses schöne Hobby, wenn man es ernsthaft betreibt, die Kinder zum Nachahmen anregt und deshalb eines ihrer Kinder ebenfalls Kaninchen hält. „Am spannendsten finde ich es mit zu erleben, wie sich nach und nach der Zuchterfolg einstellt“, meinte der Tierfreund. Er lobte die gute Organisation der Ausstellung, weshalb sich viele Aussteller und Besucher daran beteiligen würden.

Auch Besucher Walter Eichner lobte: „Ich stelle hier zwar nicht aus, bin aber genauso an den züchterischen Leistungen interessiert, zumal ich selber Großchinchilla züchte. Wie ich feststelle, können sich die Tiere durchaus sehen lassen.“ Am liebsten komme er mit anderen Zuchtfreunden ins Gespräch, wobei er Wissenswertes erfahren kann. Auch für die Kinder sei es ein Erlebnis, darum hat er seinen Enkel mitgebracht.

Viele Besucher kamen zur 30. Gemeinschaftsschau ins Vereinsheim am Schützenplatz. Quelle: René Beuckert

Zuchtwart Frank Böhme vom S 192 freut sich über die gute Besucherresonanz. „Für uns ist diese rege Teilnahme ein gutes Zeichen, dass die Leute an der Kaninchenzucht nach wie vor interessiert sind. Obwohl unser Verein Nachwuchssorgen hat, hält sich seit Jahren die Belegschaft. Dennoch wären neue jugendliche Mitglieder eine Bereicherung für den Verein“, meinte der Groitzscher.

Die „alten Hasen“ brauchen sich im nationalen und internationalen Wettbewerb keinesfalls zu verstecken. Gute Platzierungen bei Ausstellungen sind keine Ausnahme. So brachten sie 2018 zur Landeschau in Leipzig zwei Landesmeister hervor und in Dänemark errangen sie mit ihren Tieren den Titel eines Europameisters. Auch in diesem Jahr beteiligen sie sich an etlichen Wettbewerben, wie beispielsweise zur Landesschau in Halle.

Von René Beuckert