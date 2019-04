Wurzen

Diebe haben vier Fahrzeuge einer Spedition im Wurzener Ortsteil Roitzsch fahruntauglich gemacht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein Speditionsmitarbeiter (44) den Diebstahl von vier Steuergeräten angezeigt, die in der Zeit von Freitag bis Sonntag aus den firmeneigenen Lkw verschwunden waren. Ein Fahrer informierte den 44-Jährigen am Sonntagabend, dass sein Lkw nicht mehr funktionstüchtig sei. Mehrere Fehlermeldungen im Cockpit seien die Folgen seiner Startversuche.

Schaden von rund 15.000 Euro

Eine Suche nach der Ursache der Fehlermeldungen hätten kein Erfolg gebracht. Noch am selben Abend erreichten den Speditionsmitarbeiter noch drei weitere Anrufe von Fahrern mit den gleichen Problemen. Dieses konnte letztlich erst Montagvormittag aufgehellt werden. Ein Werkstattmitarbeiter entdeckte die Ursache. Die Steuergeräte der vier Lkw waren durch Diebe ausgebaut und damit der Firma ein Schaden von 15.000 Euro zugefügt worden. Die Polizei ermittelt.

Von Birgit Schöppenthau