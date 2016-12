Wurzen/Muldental. Ab sofort liegen die Programmhefte für das neue Semester der Volkshochschule (VHS) Muldental bereit. Darüber informieren Katja Hartmann und Claudia Gruhne von der VHS. Die neuen Bildungsangebote sind in den Geschäftsstellen Wurzen und Grimma erhältlich, aber auch in den VHS-Außenstellen Bad Lausick, Borsdorf, Brandis/Beucha, Colditz, Falkenhain, Machern, Mutzschen, Naunhof und Nerchau sowie in verschiedenen Geschäften und öffentlichen Einrichtungen im Muldental.

Die Angebote umfassen insgesamt 530 Kurse in sechs Fachbereichen: Politik, Gesellschaft, Umwelt-Kultur, Gestalten-Gesundheit-Sprachen-Arbeit, EDV, Beruf und Grundbildung. Ein Großteil der Kurse beginnen Anfang beziehungsweise Mitte Januar, weitere Kurse starten nach den Winterferien. Schwerpunkt, weil besonders nachgefragt, sind einige Kurse im Bereich Sprachen, hier besonders Spanisch, Englisch, Italienisch, Tschechisch, Französisch und ganz neu Dothraki, eine fiktive Sprache, die in Anlehnung an die amerikanische Fantasy-Serie „Game of Thrones” derzeit voll im Trend liegt. Für die von Linguisten extra entwickelte Sprache werden Einführungskurse für absolute Dothraki-Fans angeboten, fügt Hartmann erklärend an.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Gesundheit. Hier stehen speziell Gehirn-, Entspannungs- und Rückentraining auf dem Ausbildungsplan, aber auch Tanz, Kampfsport, Step Aerobic und Zumba sowie Wassersport-Outdoor und nicht zu vergessen: Ernährung und Kochen. Übrigens: „Gesundheitskurse werden über die Krankenkassen gefördert, so dass Absolventen am Ende nichts dafür bezahlen müssen“, lässt Gruhne wissen.

Semesterauftakt ist am 9. Januar ab 18.30 Uhr in der Aula des Lichtwergymnasiums in Wurzen. Bei freiem Eintritt wird ein Kabarettabend mit Jürgen Becker unter dem Titel „Volksbegehren“ geboten. Darin geht es nicht, wie vermutet, um ein politisches Thema, vielmehr um die Kulturgeschichte der Fortpflanzung. „Das Programm ist genauso spannend wie unterhaltsam, informativ wie inhaltsschwanger“, verspricht der Veranstalter, die VHS.

Von Frank Schmidt