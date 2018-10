Wurzen

Es ist bereits eine Geste mit Tradition im Wurzener Regionalverband der Volkssolidarität (VS), all jenen Dankeschön zu sagen, die das Jahr über in den 31 Mitgliedergruppen ältere Bürger betreuen und Veranstaltungen organisieren. Schließlich sorgten die 195 Ehrenamtler aus Wurzen, Bennewitz, Lossatal, Machern und Brandis allein im Vorjahr für 649 kulturelle Höhepunkte mit rund 8800 Teilnehmern. Diesmal standen sie im Mittelpunkt der Feier im großen Saal des Kulturhauses Schweizergarten.

Geschäftsführerin Fahl geht in Ruhestand

Für Geschäftsführerin Ingeburg Fahl war es allerdings der letzte offizielle Auftritt im kleinen Kreis der insgesamt 1309 VS-Mitglieder. Wie Vorstandsvorsitzende Astrid Nowak zur Eröffnungsrede mitteilte, geht Fahl, die seit November 2011 den Regionalverband leitet, zum 1. Januar 2019 in den wohlverdienten Ruhestand. Daher wurde der Posten schon vor geraumer Zeit ausgeschrieben. Alles in allem bewarben sich zwanzig Personen um das Amt. „Sechs Kandidaten haben wir eingeladen und uns letztlich für eine Frau entschieden“, so Nowak. Wer Nachfolgerin von Fahl wird und sich ab 1. Dezember für vier Wochen einarbeitet, wollte sie aber noch nicht verraten.

Auszeichnung von verdienstvollen Helfern

Vorstandvorsitzende Astrid Nowak hebt zur Dankeschön-Veranstaltung der Volkssolidarität Wurzen vor allem das Engagement der Ehrenamtler hervor. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Bevor die im September wiedergewählte Vorsitzende den Staffelstab an den Moderator und DJ David Reiss des Nachmittags übergab, hob sie einmal mehr die Leistung der ehrenamtlichen Helfer hervor. Sie durften sich im Nachgang über ein buntes Unterhaltungsprogramm mit der Line-Dance-Show unter Leitung von Kerstin Schrage, Erzieherin der VS-Kita in Beucha, sowie über den Auftritt des Komödianten Dietmar freuen.

Zum guten Ton zwischen Kaffee und Abendessen gehört unterdessen auch die Auszeichnung von diesmal zehn verdienstvollen Frauen und einem Mann aus den Mitgliedergruppen (MG). Zu ihnen zählte unter anderem Marlies Eger, eine von sechs Volkshelfern der Ortsgruppe Körlitz. Obwohl sie mittlerweile in Wurzen wohnt, blieb sie der Gemeinschaft ihres Heimatdorfes treu. Oder Katharina Thalmann von der MG Mitte. Als ihre Vorsitzende durch längere Krankheit ausfiel, übernahm sie die Geschäfte und leistet zudem „hervorragende Arbeit“ in der Revisionskommission der VS.

Kindereinrichtungen und Pflegedienst

Annelie König, seit 1980 bei der Volkssolidarität und Vorsitzende der MG Pausitz, erhielt die persönliche Anerkennung aufgrund ihres Engagements in Sachen Sport. Seit vier Jahren leitet sie die Gymnastikgruppe Pausitz. Mit dem Beifall des Publikums bedacht wurde ferner Günter Wendler – der einzige Mann in der Ehrenrunde. Als im Vorjahr die Vorsitzende der MG Nemt ihre Funktion niederlegte, sah es nämlich lange so aus, als ob sich niemand findet, die Gruppe zu übernehmen. Dann erklärte sich Wendler bereit.

Die Dankeschön-Liste 2018 vervollständigten: Ramona Kießling (MG 19), Christa Naß (MG Bennewitz), Annelies Menges (MG Machern), Brigitte Fehre (MG Falkenhain), Marita Pörschmann (MG Schmölen), Christine Sandmann (MG Brandis) sowie Beate Mell (MG Kühren).

Die Volkssolidarität in Wurzen wurde am 1. November 1945 gegründet. Zunächst war die Gemeinschaft in der alten Bahnhofsbaracke untergebracht, zog erst im November 1966 in den heutigen Sitz Straße des Friedens 18. Zur Wohlfahrtsorganisation gehören zwei Kindereinrichtungen, die Kita „Zum Knirpsentreff“ und der Hort „Klex-Mex“ in Beucha, ein ambulanter Pflegedienst, der Reise- sowie der Mahlzeitendienst in Hohburg sowie die Begegnungsstätte mit der Erziehungs- und Familienberatungsstelle in der Straße des Friedens 18.

Von Kai-Uwe Brandt