Machern

Zu Beeinträchtigungen des Durchgangsverkehrs kommt es am Donnerstag und Freitag in Machern. Die Brandiser Straße in Höhe des Bahnhofs muss voll gesperrt werden. Darüber informierte am Dienstag das Landratsamt in Borna. Wie Sprecherin Brigitte Laux mitteilte, seien Havarie-Arbeiten an einer defekten Schachtabdeckung der Grund für die kurzfristige Vollsperrung der Kreisstraße.

Von sp