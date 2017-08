Volltreffer! Brandiser Kegler feiern 90. auf neuer Bahnanlage

Alle Neune haben die Kegler des TSV Rot-Weiß 90 Brandis in diesem Jahr gleich mehrfach getroffen. Natürlich in Training und Wettkampf, aber auch im übertragenen Sinne: Neun Jahrzehnte besteht der Verein, was vom 11. bis 19. August mit einer Festwoche gefeiert wird, und zum Geburtstag beschenken sich die Kegler selbst – mit einer neuen Bahn.