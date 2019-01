Wurzen

Den Auftakt gestalten „Meisterschüler“. Zumindest lautet so der Arbeitstitel für die Erstausstellung des Kulturhistorischen Museums Wurzen am 7. Februar in der Stadtgalerie. „Wir starten 2019 nun schon traditionell mit den Arbeiten des Leistungskurses Kunst im Magnus-Gottfried-Lichtwer-Gymnasium“, berichtet Raymund Töpfer. In den Händen hält der Verwaltungsleiter das taufrische Jahresprogramm der städtischen Einrichtung. Und die ambitionierte Übersicht verspricht einige kulturelle Höhepunkte.

Renoviertes Kontor bietet Platz für Veranstaltungen

„Unser Ziel ist es, mit eben jenen Veranstaltungen das Haus in der Domgasse ins öffentliche Bewusstsein zu rücken.“ Allerdings wollen sich Töpfer und Museumsleiterin Sabine Jung nicht als Konkurrenz verstanden wissen. „Wir sind schließlich ein Museum und kein Kulturhaus.“ Vielmehr gehe es ihnen um ein ganz individuelles Zusatzangebot.

Zumal sich mit dem Museumskontor wieder neue Chancen eröffneten, so Töpfer. Bis zum 1. September des Vorjahres beherbergte der Raum die Tourist-Information. Nach dem Auszug hat sich im Kontor einiges getan. Das Parkett wurde geschliffen, die Wände mit Bildern dekoriert, eine kleine Kassenecke inklusive Vitrine eingerichtet und Stühle gestellt.

Verwaltungsleiter Raymund Töpfer möchte mit dem ambitionierten Jahresprogramm das Museum stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Quelle: Kai-Uwe Brandt

Zugleich knüpfte Töpfer engen Kontakt zur Volkshochschule ( VHS) Muldental, die hier demnächst zu interessanten Vorträgen einlädt. Unter anderem am 13. März mit VHS-Dozent Wilfried Römling unter dem Titel „Von der Postkutsche zum ICE – Wurzens Entwicklung von der Postkutschenstation zum Verkehrsknotenpunkt“.

Am 15. Mai referiert Römling dann zur Entwicklung Wurzens vom Ackerbürgerstädtchen zum modernen Industriestandort. „Aber auch andere Veranstalter wie der Wurzener Geschichts- und Altstadtverein können in Zukunft sehr gern das Kontor nutzen“, wünscht sich Töpfer, um kurz darauf auf die Städtepartnerschaft mit Warstein hinzuweisen.

Denn bereits im Vorjahr sorgte das Wurzener Museum und der Warsteiner Verein der Freunde und Förderer des Hauses Kupferhammer mit wechselnden Ausstellungen für zahlreiche Besucher. Daher plant Töpfer diesmal auf Empfehlung der Warsteiner Künstlerin Antje Prager-Andresen eine Schau mit Werken der Dortmunder Malerin Susanne Beringer am 7. April in der Stadtgalerie Wurzen, während im Gegenzug ab 28. Juli „Die Frauen um Ringelnatz“ im Haus Kupferhammer zu sehen sind.

Ringelnatz-Lesung mit maritimen Snacks

Apropos Ringelnatz! Anlässlich des Ringelnatzsommers 2019 widmet sich das Museum am 4. August dem Motto „ Ringelnatz und die Männer“ und organisiert darüber hinaus am selben Tag eine Lesung des Vereins „Freunde des Dampfschiffes Schaarhörn“ im Arkadenhof – inklusive maritimer Snacks. Im Salon des heutigen Museumsdampfers wurde Joachim Ringelnatz 1917 zum Leutnant zur See befördert.

Anlässlich des Ringelnatzsommers 2019 widmet sich das Museum am 4. August dem Motto „Ringelnatz und die Männer“. Quelle: Christian Fest

Cordia Schlegelmilch dokumentiert Wende in Wurzen

Im Zeichen der Wende 1989/1990 steht letztlich eine Fotoausstellung des Wurzener Geschichts- und Altstadtvereins ab 20. Oktober in der Stadtgalerie, für die die Gemeinschaft Cordia Schlegelmilch gewinnen konnte. Die gebürtige Magdeburgerin führte von 1990 bis 1997 eine Langzeitstudie in Wurzen durch.

Dabei standen mehr als 170 erzählte Lebensläufe von Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und Milieus im Mittelpunkt, die aus ihrem Alltag in der DDR und von den Veränderungen nach der Wiedervereinigung erzählten. Parallel dazu dokumentierte die promovierte Soziologin mit der Kamera in den Straßen und Gassen den Übergang vom „Nicht-Mehr“ zum „Noch-Nicht“.

Im Kulturkalender des Museums stehen unter anderem noch folgende Termine:

11. März ab 19 Uhr in der Stadtgalerie – Integrationsministerin Petra Köpping ( SPD) liest aus ihrem Buch „Integriert doch erst einmal uns“,

12. bis 14. April – „Unter einem Dach“, ein Projekt des Freundeskreises Museum Wurzen,

16. Juni ab 16 Uhr im Arkadenhof – Sommerkonzert der Musikschule,

21. Juni ab 19 Uhr im Arkadenhof – Jazz im Museum mit der Gebläse-Manufaktur Wurzen sowie

6. September ab 19 Uhr im Arkadenhof – Jazz im Museum mit dem Jazzduo Leipzig.

Von Kai-Uwe Brandt