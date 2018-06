Borsdorf/Panitzsch

Im Borsdorfer Ortsteil Panitzsch ereignete sich am Montagmorgen, 8.23 Uhr, an der Kreuzung Sommerfelder Straße/Tauchaer Straße ein Unfall. Eine Polo-Fahrerin (63) hatte an der Kreuzung einen Opel Vectra nicht beachtet, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Die 63-Jährige war mit ihrem VW die Sommerfelder Straße in nordöstliche Richtung gefahren, der Opel-Fahrer (74) die Tauchaer Straße in Richtung Althen-Kleinpösna. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich leicht, zudem entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils 8000 Euro.

Von thl