Die Standortinitiative Wurzen & Wurzener Land wächst. So stieg die Mitgliederzahl von 79 auf derzeit 99. All das und noch viel mehr verkündete Vereinschef Eberhard Lüderitz im Fazit seiner vergangenen Legislatur, bevor der Geschäftsführer der World Resources Company wieder an die Spitze gewählt wurde.