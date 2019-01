Landkreis Leipzig

Zugreisende im Landkreis Leipzig müssen weiterhin auf WLAN warten. Das ergab die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage des sächsischen FDP-Bundestagsabgeordneten Torsten Herbst. Aktuell seien bundesweit nur 13 Prozent der Regionalzugstrecken mit kostenfreiem und kabellosem Internet ausgestattet.

Auch eine Netzabdeckung mit 4G/LTE sei für zahlreiche Abschnitte nicht gewährleistet. Die Bundesregierung geht davon aus, dass bis 2020 zumindest 30 Prozent der bundesweiten Regionalzugstrecken über WLAN verfügen.

WLAN in den Nahverkehrszügen in Europa sei Standard

Dazu erklärte FDP-Mann Torsten Herbst, zugleich Obmann im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur: „Während WLAN in den Nahverkehrszügen in vielen europäischen Ländern längst zum Standard gehört, können hiesige Bahnkunden nur darauf hoffen, dass ihr Mobiltelefon trotz der vielen Funklöcher wenigstens etwas

Bus-Fahrgäste im Landkreis Leipzig haben es besser: Die Regionalbus Leipzig GmbH hat ihre gesamte Flotte mit kostenfreiem WLAN ausgestattet. Quelle: Thomas Kube

Empfang hat.“ Damit die Bahn im Wettbewerb mit anderen Verkehrsmitteln zukünftig bestehen kann, müsse sich auch am Service für die Fahrgäste etwas ändern, fordert der Liberale. „Zu einem attraktiven Nahverkehrsangebot gehören heute kostenlose Hotspots einfach dazu.

Es ist umso bedenklicher, dass die neuen Strecken im Mitteldeutschen Verkehrsverbund und im Verkehrsverbund Mittelsachsen noch immer ohne WLAN ausgeschrieben werden. Das sieht eher nach Servicewüste aus als nach echter Kundenorientierung.“

Wie viele Züge in Deutschland WLAN haben, ist unklar

Die Bahn misst die Ausstattung ihrer Fahrzeuge mit WLAN in sogenannten Personenkilometern, also Streckenkilometern multipliziert mit der Zahl der beförderten Personen. Man kann daher nicht sagen, wie viele Züge mit WLAN ausgestattet sind.

Die Ausstattung mit WLAN oder zumindest Vorrüstungen dafür werden derzeit nur bei der Hälfte der Neuausschreibungen überhaupt gefordert. Eine Ausstattung aller Netze würde nach Schätzungen der Bahn zwischen 160 und 200 Millionen Euro kosten.

Auch im Fernverkehr gibt es oft kein kostenfreies Internet

So müssen die Fahrgäste der Regionalexpress-Linie Leipzig – Geithain – Chemnitz weiter auf Besserung hoffen. Wie Streckenbetreiber MRB erst kürzlich erklärte, scheitere das Surfen im Zug an der ungenügenden Mobilfunk-Versorgung entlang der Strecke. Auch im Fernverkehr läuft längst nicht alles glatt. So rollen die IC-Züge zwischen Dresden und Köln mit Halt in Leipzig nach wie vor ohne kostenfreien Internetzugang.

Es sei erschreckend, kritisierte Torsten Herbst, dass die Bahn nicht in der Lage sei, ihre komplette Fernverkehrsflotte mit © auszustatten. „Wenn selbst bei neu ausgelieferten IC-Doppelstockzügen eingebaute Hotspots fehlen, zeugt dies von Kurzsichtigkeit“, so der FDP-Mann.

Von Simone Prenzel