Bennewitz

Zu einem Waldbrand rückten am Mittwochnachmittag, 17.30 Uhr, die Feuerwehren von Bennewitz, Böhlitz und Naunhof aus. Beiderseits des Schulweges im Schulholz zwischen Neualtenbach und Leulitz brannte auf rund 400 Quadratmeter Altholz und den Boden bedeckendes trockenes Laub. Mit Wasser aus drei Rohren konnten die etwa 50 Einsatzkräfte das Feuer eindämmen. 19.15 Uhr wurden die Schläuche wieder eingerollt. Die Ursachen für den Brand waren am Mittwochabend noch unklar. Es ist bereits der zweite Waldbrand in diesem Jahr. Erst am 4. April hatte es bei Bad Lausick einen Großeinsatz gegeben.

Von lvz