Brandis

Für ein paar Euro riskierte ein 39-Jähriger Sonntagmittag einen Brand in einem Waldstück nahe der Straße Am Schachtgut. Dort verbrannte er Tannenzapfen, um mittels der Hitze Kabel und andere kupferhaltige Einzelteile von ihrem Plastikmantel zu trennen. Vorkehrungen irgendeiner Art traf er nicht – so entzündete sich das Unterholz.

Ein 28-Jähriger sah Rauch vom Waldrand aufsteigen und informierte die Rettungsleitstelle, die daraufhin die Freiwillige Feuerwehr von Brandis entsandte. Die Kameraden löschten die Flammen und konnten ein Ausbreiten verhindern – zurückblieb eine verkohlte Laubfläche. Die Brandstelle war gesäumt von Kabelresten, einem Eimer mit buntmetallhaltigen Teilen und Kunststoffmüll. Die Polizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet; gegen den Täter konnte zudem ein in anderer Sache vorliegender Haftbefehl in Vollzug gesetzt werden.

Von LVZ