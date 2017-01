Wurzen/Bennewitz. Thomas Zittier, Kegler bei dem Verein „Die Fernsbrüder“ und Stadtrat für die Freie Wählerschaft in Wurzen, berührt die Schließung der Kegelbahn an der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße 29 doppelt. Zum einen musste er mit einem der ältesten Kegelvereine Deutschlands nach Bennewitz umziehen und zum anderen debattiert er im Stadtrat über die Weiterverwendung des Gebäudes. Es sei ein Thema, das aktuell stark diskutiert wird, nicht zuletzt, weil es an den Schulstandort „An der Sternwarte“ geknüpft ist.

„Nach 20 Jahren auf der Bahn von Lothar Keil war die Schließung natürlich traurig, vor allem für unsere älteren Mitglieder, die seit Anfang an dabei sind“, resümiert Thomas Zittier. Die Anlage sei jedoch in einem sehr schlechten Zustand, es regnete zum Schluss sogar ein. Die Stadt, der das Haus gehört, habe seit Jahren nichts mehr daran gemacht. Daher sei die Entscheidung des Pächters auch verständlich gewesen, die Kegelbahn aufzugeben. „Es ist ausgeschlossen, dass die Stadt einen Nachpächter für die Kegelbahn in diesem Zustand findet“, sagt der 36-jährige Stadtrat und Kegler. Das bestätigt auch Stadtsprecherin Cornelia Hansbach. Ein potenzieller Pächter habe sich zwar für die Kegelbahn interessiert, aber aufgrund des schlechten Zustandes schnell wieder Abstand genommen.

Bei den Überlegungen einer möglichen Sanierung der Kegelanlage mit Gaststätte spiele auch das Schulareal „An der Sternwarte“ eine Hauptrolle. Die Grundschule weist starke Baumängel auf. Noch sei keine Entscheidung über ihre Zukunft getroffen: Von Sanierung bis Neubau sei alles denkbar. Ob die Kegelhalle dann Platz machen muss – beispielsweise für einen Schulgarten oder eine Weitsprunganlage – werde frühestens in der Sondersitzung im März entschieden, heißt es weiter aus dem Rathaus. „Die Frage ist natürlich, wie geht es weiter: Wir wollen als Stadtrat eine sinnvolle Lösung finden, die wir uns auch leisten können“, fasst Thomas Zittier zusammen.

In der Stadt Wurzen gibt es nun nur noch den Jägerhof für Kegelfreunde. Die Fernsbrüde haben ihr neues Domizil in Bennewitz gefunden. „Wir fühlen uns mittlerweile recht wohl. Es ist eine moderne Sechs-Bahn-Anlage, auf der auch die in der zweiten Bundesliga spielende Damenschaft von Bennewitz trainiert und ihre Wettkämpfe ausrichtet. Die Ergebnisse sind besser geworden: Es fallen wieder häufiger acht oder neun Kegel um“, erzählt Thomas Zittier.

Der letzte Pächter, Lothar Keil, hat mit seiner ehemaligen Kegelklause an der Dr.-Rudolf-Friedrichs-Straße bereits abgeschlossen. „Ich bin Rentner und diese Zeit will ich jetzt genießen“, sagt Keil nur. Was mit dem Gebäude nun geschieht, sei Aufgabe der Stadt. „Hätten wir in Wurzen einen gesunden Kegler-Nachwuchs, hätte die Stadtverwaltung handeln müssen“, gibt der Fernsbruder Thomas Zittier zu bedenken, „doch wir als kleiner Verein, können da keine Ansprüche stellen. Es kostet auch alles Geld.“

Von Mathias Schönknecht