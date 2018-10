Lossatal/Watzschwitz

Die Nachricht wird den Bewohnern des Lossataler Ortsteils Watzschwitz keineswegs gefallen. Zur jüngsten Tagung des Gemeinderates bat nämlich Winfried Kluge (Bürger für Lossatal) um Auskunft zum geplanten Bau eines Güllelagers unweit der Schickemühle und nahe der Lossa. Laut Bürgermeister Uwe Weigelt (SPD) habe die Gemeinde ihre Stellungnahme zum Vorhaben dem Landratsamt zugesandt. Das Veto fand allerdings keine Berücksichtigung. Insofern geht Weigelt davon aus, dass eine Baugenehmigung erteilt wird.

Watzschwitzer sorgen sich um Lebensqualität

Erstmals vom Projekt der Agrargenossenschaft Lüptitz erfuhren die Watzschwitzer zur Hohburger Ortschaftsratsitzung am 14. Juni. Kluge erinnert sich noch gut an die „hoch emotionale Versammlung“, an der circa 25 Bürger teilnahmen. Allesamt befürchten durch die Anlage eine Beeinträchtigung der Wohn- und Lebensqualität und sorgen sich um Risiken für die Umwelt. „Selbst der Ortschaftsrat war an diesem Abend völlig platt.“ Soweit Kluge weiß, handelt es sich um einen nach oben offenen Güllebehälter mit einem Durchmesser von 33 Meter sowie sechs Meter Höhe, der dann übrigens nur 120 Meter zum nächsten Wohnhaus, der Schickemühle, sowie 70 Meter von der Lossa entfernt seinen Standort erhält.

Bewohner wollen Bürgerinitiative gründen

Schon deshalb teilt Gemeinderat Kluge, der auch Hohburger Ortschaftsratsmitglied ist, die Ängste in Watzschwitz und zugleich des Gremiums. Die gewählten Vertreter stimmten am 14. Juni ohne Wenn und Aber gegen den Bau. „Letztlich aber entscheidet das Landratsamt. Die Gemeinde Lossatal kann lediglich eine Stellungnahme abgeben.“ Und das habe die Kommune mit dem selben Grundtenor des Hohburger Ortschaftsrates getan, wie Bürgermeister Weigelt jetzt auf Nachfrage sagte.

Winfried Kluge will sich jedoch mit dem Ergebnis nicht zufrieden geben. „Wenn die Bedenken der Watzschwitzer keine Berücksichtigung finden, müssen wir uns eben mit anderen Mitteln wehren.“ Dabei denkt er zum Beispiel über die Gründung einer Bürgerinitiative nach, die sich einen Anwalt nimmt und den Kampf gegen das Güllelager juristisch fortführt. „Denn es wäre Wahnsinn, wenn so etwas in unmittelbarer Nähe eines Wohn- beziehungsweise Landschaftsschutzgebietes errichtet werden würde.“

Von Kai-Uwe Brandt