Wurzen

Stühle waren am Sonnabendabend ein rares Gut im Wurzener Dom St. Marien, in den die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde zu ihrer traditionellen Veranstaltung „ Weihnachtslieder zum Hören und Mitsingen mit Wurzener Chören“ eingeladen hatten.

Von traditionellem Liedgut bis Stücke in englischer Sprache

Neben dem Chor der Neuapostolischen Kirche und der Domkantorei St. Marien Wurzen wirkten zudem der Frauenchor Wurzen, der Männerchor Nemt sowie der Jugendchor des Lichtwer-Gymnasiums mit. Und zwar in Form des Anstimmens sowohl traditionellen Weihnachtsliedgutes wie „Tochter Zion“, „Ich steh’ an deiner Krippen hier“ und „Leise rieselt der Schnee“ als auch eher unbekannter Stücke in englischer Sprache.

Am Heiligabend steht die Türen des Domes wieder offen

In der Zeit, in der die fünf Klangkörper ihre Plätze wechselten, hatte das Publikum seinerseits Gelegenheit, Weihnachtslieder zu singen. Auch am heutigen Heiligen Abend stehen die Türen des Domes wieder offen.

Ab 15 und noch einmal ab 16.30 Uhr lädt die Junge Gemeinde zu ihrem Verkündigungsspiel und ab 18 Uhr die Domkantorei zur Christvesper ein. Und ab 22 Uhr greift Domkantor Johannes Dickert in die Tasten der Domorgel. Letztmalig in diesem Jahr im Mittelpunkt steht die Königin der Instrumente im Wurzener Dom zu Silvester im Rahmen der ab 17 Uhr beginnenden Veranstaltung „Orgelmusik und Texte“.

Von Roger Dietze